Вычислите tg ( arccos 3/5 ).
Алгебра
Вычислите tg ( arccos 3/5 ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tg(arccos3/5)=sin(arccos3/5)/cos(arccos3/5)=(4/5)/(3/5)=4/3 cos(arccos3/5)=3/5 cos^2(arccos3/5)=9/25 sin^2(arccos3/5)=16/25 sin(arccos3/5)=4/5
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