Вычисли седьмую часть числа 21,четыре седьмых числа 21,треть чмсла 9,две трети числа 9.
Математика
Вычисли седьмую часть числа 21,четыре седьмых числа 21,треть чмсла 9,две трети числа 9.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21:7*1=3 21:7*4=12 9:3*1=3 9:3*2=6
Гость:
21:7*1=3 21:7*4=12 9:3*1=3 9:3*2=6
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