Вычисли седьмую часть числа 21,четыре седьмых числа 21,треть чмсла 9,две трети числа 9.

Математика
Вычисли седьмую часть числа 21,четыре седьмых числа 21,треть чмсла 9,две трети числа 9.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
21:7*1=3 21:7*4=12 9:3*1=3 9:3*2=6 
Гость:
21:7*1=3 21:7*4=12 9:3*1=3 9:3*2=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
5 высказываний о доброте.  СРОЧНО!
Ответить
Геометрия
Найти углы треугольника, если они пропорциональны числам 2,3,7
Ответить
Геометрия
Отрезки МВ1 и МС1-перпендикуляры , проведенные из точки М онснования ВС равнобедренного треугольника АВС к прямым АС и АВ, отрезок ВН-высота этого ...
Ответить
Русский язык
мне нужно сочинение за 1 класс Спасибо мама!!
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста мне нужен рассказ с числительными! Желательно юмористический)))
Ответить