Помогите пожалуйста мне нужен рассказ с числительными! Желательно юмористический)))

В праздничный день восьмого марта мы с другом посетили театр. Музыкальный спектакль назывался "Тысяча и одна ночь". Это была премьера - первый показ спектакля зрителям. Зал, вмещающий одну тысячу двести человек был переполнен. Мьюзикл длился четыре часа, включая двадцати минутный антракт. По окончании спектакля зрители долго не хотели отпускать актёров и несмолкающие авации продолжалась более пятнадцати минут. Это была прекрасная постановка!

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сидят два знатока русского языка.один говорит: -сколько я знаю правил и хитростей русского языка,а легче всего мне запомнилось числительное.даже мы с тобой сидим а считают нас порядковым.я первый,ты второй... -а сколько я знаю тебе не и не снилось.даже во сне передо мной бегают человечки в футболках ,на которых написано первый,второй,десятый... -друг,а пошли развеемся в городе,посмотрим на молодёж. -идём. приходят друзья в цирк.усаживаются на свои места.и смотрят представление.сидят и считают в уме сколько было номеров. потом один говорит другому: -первыми выступали тигры,вторыми клоуны,третьими акробаты... всего было 8 номеров,и выступало много артистов.