1)Число 270 разделили на два числа, которые относятся 4 : 5. Найдите эти числа. 2) Из 20 учеников класса 4 отличника.Какой процент всех учеников составляют отличники?

Математика

1)Число 270 разделили на два числа, которые относятся 4 : 5. Найдите эти числа. 2) Из 20 учеников класса 4 отличника.Какой процент всех учеников составляют отличники?

Автор: Гость