1)Число 270 разделили на два числа, которые относятся 4 : 5. Найдите эти числа. 2) Из 20 учеников класса 4 отличника.Какой процент всех учеников составляют отличники?
Математика
1)Число 270 разделили на два числа, которые относятся 4 : 5. Найдите эти числа. 2) Из 20 учеников класса 4 отличника.Какой процент всех учеников составляют отличники?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 270:9=30 120 и 150 2)4/20*100=20%
Гость:
2) 100%-20УЧЕНИКОВ Х%-4 УЧЕНИКА,РЕШАЕМ ПРОПОРЦИЮ 100*4 И ДЕЛИМ НА 20 =ОТВЕТ 20 %
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