Напряжении на шинах электростанции- 10 кВ. Расстояние до потребителя - 500 км (линия двухпроводная). Станция должна передать потребителю мощность 100 кВт. Потери напряженияна проводах не должны превашать 4%. Вычислить площадь с...

Физика

Напряжении на шинах электростанции- 10 кВ. Расстояние до потребителя - 500 км (линия двухпроводная). Станция должна передать потребителю мощность 100 кВт. Потери напряженияна проводах не должны превашать 4%. Вычислить площадь сечения медных проводов на участке электростанция-потребитель.

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