Напряжении на шинах электростанции- 10 кВ. Расстояние до потребителя - 500 км (линия двухпроводная). Станция должна передать потребителю мощность 100 кВт. Потери напряженияна проводах не должны превашать 4%. Вычислить площадь с...

Физика
Напряжении на шинах электростанции- 10 кВ. Расстояние до потребителя - 500 км (линия двухпроводная). Станция должна передать потребителю мощность 100 кВт. Потери напряженияна проводах не должны превашать 4%. Вычислить площадь сечения медных проводов на участке электростанция-потребитель.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
окончательная формула S=Þ*L*P/2[U*(1-0.04)]   м2 Þ-удельное сопротивление меди L-Расстояние до потребителя - 500 км P-мощность 100 кВт U-10 кВ. 
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