СРООООЧНО НАДОО!!!!!!стороны прямоугольного треугольника равны 6; 8 и 10. найдите расстояние между центрами вписанной в него и описанной около него окружностей.

Геометрия

СРООООЧНО НАДОО!!!!!!стороны прямоугольного треугольника равны 6; 8 и 10. найдите расстояние между центрами вписанной в него и описанной около него окружностей.

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