СРООООЧНО НАДОО!!!!!!стороны прямоугольного треугольника равны 6; 8 и 10. найдите расстояние между центрами вписанной в него и описанной около него окружностей.

Геометрия
СРООООЧНО НАДОО!!!!!!стороны прямоугольного треугольника равны 6; 8 и 10. найдите расстояние между центрами вписанной в него и описанной около него окружностей.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
расстояние между центрами вписанной в него и описанной около него окружностей. √13
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