Пропановая кислота образуется в результате взаимодействия.?Чего
Химия
Пропановая кислота образуется в результате взаимодействия.?Чего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СН3СН2СООН ( пропионовая кислота = пропановой кислоте) образуется при брожении углеводов.
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