мотоциклист проехал до места назначение 512,4 км,сделав одну остановку.До остановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 97,6 км/ч.Остальной путь он ехал проехал за 2часа.С какой скоростью ехал мотоциклист после остановки?

Математика

мотоциклист проехал до места назначение 512,4 км,сделав одну остановку.До остановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 97,6 км/ч.Остальной путь он ехал проехал за 2часа.С какой скоростью ехал мотоциклист после остановки?

Автор: Гость