мотоциклист проехал до места назначение 512,4 км,сделав одну остановку.До остановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 97,6 км/ч.Остальной путь он ехал проехал за 2часа.С какой скоростью ехал мотоциклист после остановки?
Математика
мотоциклист проехал до места назначение 512,4 км,сделав одну остановку.До остановки он был в пути 3 часа и ехал со скоростью 97,6 км/ч.Остальной путь он ехал проехал за 2часа.С какой скоростью ехал мотоциклист после остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*97,6=292,8 (км проехал до остановки) 512,4-292,8= 219,6 (осталось проехать км) 219,6/2= 109,8 (Км/ч) скорость после остановки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как переделать предложение в косвенную речь Dr morrison wondered how long his patient had been coughing
Русский язык