При сжигании 6г магния выделилась теплота равная 152,5кДж. Составте термохимическое уравнение этой реакции.
Химия
При сжигании 6г магния выделилась теплота равная 152,5кДж. Составте термохимическое уравнение этой реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 г 152,5 кДж [latex]2Mg+O_2=2MgO+Q[/latex] 48 г х кДж При сжигании 6 г выделяется 152,2 кДж энергии, а при -- // -- 48 г____________х кДж, откуда х=48*152,2/6=1217,6 кДж Ответ:[latex]2Mg+O_2=2MgO;[/latex] дельта Н=-1 217,6 кДж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Температура нагревателя 150 С, а холодильника 20 с. От нагревателя взято 10 в 5 степени теплоты. Как велика работа, произведенная машиной, если маш...
Физика
на наклонной плоскости с углом наклона 24 градуса лежит тело. какое наименьшее ускорение необходимо сообщить наклонной плоскости в горизонтальном н...