При сжигании 6г магния выделилась теплота равная 152,5кДж. Составте термохимическое уравнение этой реакции.

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6 г 152,5 кДж [latex]2Mg+O_2=2MgO+Q[/latex] 48 г х кДж При сжигании 6 г выделяется 152,2 кДж энергии, а при -- // -- 48 г____________х кДж, откуда х=48*152,2/6=1217,6 кДж Ответ:[latex]2Mg+O_2=2MgO;[/latex] дельта Н=-1 217,6 кДж