на наклонной плоскости с углом наклона 24 градуса лежит тело. какое наименьшее ускорение необходимо сообщить наклонной плоскости в горизонтальном направлении, чтобы лежащее тело падало свободно.
Физика
на наклонной плоскости с углом наклона 24 градуса лежит тело. какое наименьшее ускорение необходимо сообщить наклонной плоскости в горизонтальном направлении, чтобы лежащее тело падало свободно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
β=24 градуса ускорение в горизонтальном направлении a=g*sinβ*cosβ
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