на наклонной плоскости с углом наклона 24 градуса лежит тело. какое наименьшее ускорение необходимо сообщить наклонной плоскости в горизонтальном направлении, чтобы лежащее тело падало свободно.

Физика

на наклонной плоскости с углом наклона 24 градуса лежит тело. какое наименьшее ускорение необходимо сообщить наклонной плоскости в горизонтальном направлении, чтобы лежащее тело падало свободно.

Автор: Гость