Гость: Гость:

Используя спичечный телефон ( два спичечных коробка, соеденённых разными нитями,), убедительсь в том, что тела по- разному проводят звук. в задании указано---соединённых разными нитями--- нужно поставить нити из разного материала и разной толщины и еще можно поставить леску от удочки---послушать и убедиться, что тон звука разный