у покупателя было 4560 рублей.в кондитерском отделе он потратил 24% от всех денег,в мясном 32%всех денег,а в хозяйственном-14%всех денег.сколько осталось денег у покупателя.
Математика
у покупателя было 4560 рублей.в кондитерском отделе он потратил 24% от всех денег,в мясном 32%всех денег,а в хозяйственном-14%всех денег.сколько осталось денег у покупателя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумируем проценты которые покупатель потратил от всех денег - будет 70 процентов. сосавляем пропорцию 4560*70:100=3192.-это деньги потраченные покупателем. отнимаем от всех денег ту сумму которую он потратил 4560-3192=1368
Гость:
4560-(24%+32%+14%)=1368
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