Сравнить глобус и карту полушарий(сходства и различия)
Українська література
Сравнить глобус и карту полушарий(сходства и различия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глобус- миниатюрноя форма земли. На глобусе показоно основное океаны, моря иреки а также столицы стран. На Карте полушарий почти всё тоже самое что ина глобусе однако там удобне обозначать координаты. Так что сходства они почти одинаковыж.
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