Сравнить глобус и карту полушарий(сходства и различия)

Гость: Гость:

Глобус- миниатюрноя форма земли. На глобусе показоно основное океаны, моря иреки а также столицы стран. На Карте полушарий почти всё тоже самое что ина глобусе однако там удобне обозначать координаты. Так что сходства они почти одинаковыж.