Используя спичечный телефон ( два спичечных коробка, соеденённых разными нитями,), убедительсь в том, что тела по- разному проводят звук.
Физика
Используя спичечный телефон ( два спичечных коробка, соеденённых разными нитями,), убедительсь в том, что тела по- разному проводят звук.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Используя спичечный телефон ( два спичечных коробка, соеденённых разными нитями,), убедительсь в том, что тела по- разному проводят звук. в задании указано---соединённых разными нитями--- нужно поставить нити из разного материала и разной толщины и еще можно поставить леску от удочки---послушать и убедиться, что тон звука разный
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