какие события описал геродот
Обществознание
какие события описал геродот
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он описал сражения Ксеркса против жителей Афин.Практически он описывал сражения и главные события в греческой жизни афинян.
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