Даны стороны треугольников PQR и ABC; PQ=16см, QR=20см, PR=28см и AB=12см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношение площадей этих треугольников.... Зарание Спасибо))

Геометрия

Даны стороны треугольников PQR и ABC; PQ=16см, QR=20см, PR=28см и AB=12см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношение площадей этих треугольников.... Зарание Спасибо))

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