Даны стороны треугольников PQR и ABC; PQ=16см, QR=20см, PR=28см и AB=12см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношение площадей этих треугольников.... Зарание Спасибо))
Геометрия
Даны стороны треугольников PQR и ABC; PQ=16см, QR=20см, PR=28см и AB=12см, BC=15см, AC=21см. Найдите отношение площадей этих треугольников.... Зарание Спасибо))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь треугольника PQR: Найдем по площади Герона: р=16+20+28/2=32 S=\sqrt{32*(32-16)(32-20)(32-28)} = \sqrt{32*16*12*4}= 64\sqrt{6} Площадь треугольника АВС: Найдем по площади Герона: р=21+15+12/2=24 S=\sqrt{24*(24-21)(24-12)(24-15)} = \sqrt{24*3*12*9}= 36\sqrt{6} Отношение площадей PQR:АВС=64\sqrt{6}:36\sqrt{6}
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