примеры разного воспитания из художественной литературы и из фильмов

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Из художественной литературы можно отнести романы и поэмы,которые учат добру и не пропагандируют пошлость.В художественной литературе люди более добры к окружающим и у них словарный запас более раскрыт.(Три мушкетёра,ТРИНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИТАН,Капитанская дочка) А из фильмов можно отнести те фильмы которые учат тому что надо помогать близким и родственникам и те же самые произведения что и в художественной литературе.(Человек который живёт на крыше)...