объясните почему раствор гидроксида калия проводит электрический ток,а раствор глюкозы C6H12O6-НЕТ.
Химия
объясните почему раствор гидроксида калия проводит электрический ток,а раствор глюкозы C6H12O6-НЕТ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом есть свободные электроны, а во втором - нет
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