(Sina*cosa)/(ctga)-1

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Ответ: -cos^2a (минус косинус в квадрате) Решение: 1) (sina*cosa)/(cosa/sina) - 1 = 2) = sin^2a -1= 3) = -cos^2 Пояснения: Я разбила на три действия, чтобы было проще объяснить. 1. cosa/sina - это формула котангенса 2. т.к. деление выполняется первым, то вторую дробь "переворачиваем" и сокращаем косинусы => синус на синус даёт синус в квадрате (sins^2a) и не забываем про вычитание 3. по основному тригонометрическому тождеству cos^2a+sin^2a=1, отсюда выражаем синус sin^2a=1-cos^2a и подставляем в выражение 2) => (1-cos^2a)-1 раскрываем скобки 1-cos^2a-1=-cos^2a