запишите 4 значения n при котором верно невавенство 0.65 меньше n меньше 0.68
Математика
запишите 4 значения n при котором верно невавенство 0.65 меньше n меньше 0.68
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0 ,65 < n 0 ,68 п= 0,66 ; 0,661 ; 0,67 ; 0,671
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