пересекаются ли графики функций: а) у=12х-7 и у=3х+11 б) у= 1/2(7х+4) и у=-3,5х? ( где 1/2 --- это значит дробь )

Алгебра

пересекаются ли графики функций: а) у=12х-7 и у=3х+11 б) у= 1/2(7х+4) и у=-3,5х? ( где 1/2 --- это значит дробь )

Автор: Гость