пересекаются ли графики функций: а) у=12х-7 и у=3х+11 б) у= 1/2(7х+4) и у=-3,5х? ( где 1/2 --- это значит дробь )
Алгебра
пересекаются ли графики функций: а) у=12х-7 и у=3х+11 б) у= 1/2(7х+4) и у=-3,5х? ( где 1/2 --- это значит дробь )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 12х-7=3х+11 9х=18 х=2 пересекаются в точке с координатами (2;17) 2)½(7х+4)=-3.5х 7х+4=-7х 14х=-4 х=-2/7 пересекаются в точке (-2/7;1)
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