(из воспоминаний сына Хрущева...) объясните смысл выражения " вести внешнюю политику с позиции силы ".
Обществознание
(из воспоминаний сына Хрущева...) объясните смысл выражения " вести внешнюю политику с позиции силы ".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это имеется ввиду то что политика государства должна прибегать к силе и тем что бы другие страны не собирались нападать и вести завовательские походы.
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