2 метра полотна 3 наволочки сколько будет наволочек из 42 метров
Математика
2 метра полотна 3 наволочки сколько будет наволочек из 42 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 42 : 2 = в 21 раз 42 метра больше,чем 2 метра 2)21 х 3 = 63 наволочки из 42 метров ткани
Гость:
1.найдем во сколько раз полотна больше. 42/2=21 раз полотна больше. 2.найдем сколько наволочек будет из 42 метров. 21*3=63 наволочки из 42 метров полотна.
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