2 метра полотна 3 наволочки сколько будет наволочек из 42 метров

Математика
2 метра полотна 3 наволочки сколько будет наволочек из 42 метров
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 42 : 2 = в 21 раз 42 метра больше,чем 2 метра 2)21 х 3 = 63 наволочки из 42 метров ткани
Гость:
1.найдем во сколько раз полотна больше.  42/2=21 раз полотна больше. 2.найдем сколько наволочек будет из 42 метров. 21*3=63 наволочки из 42 метров полотна.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Маятник совершает 4 полных колебания за 8 сек. Определите период и частоту его колебаний. Прошу писать с дано!)
Ответить
География
Сообщение: Президент нужен нам для того, чтобы...
Ответить
Геометрия
радианная мера дуги окружности равна пи/16 . найдите длину этой дуги если радиус окружности равен 32.можно только ответ без решения
Ответить
Алгебра
помогите пожалуйста упростить sin(pi\2 +альфа).
Ответить
Математика
как выразить величину одного и того же угла мерками е1е2е3? Что такое мерка?
Ответить