помогите пожалуйста упростить sin(pi\2 +альфа).
Алгебра
помогите пожалуйста упростить sin(pi\2 +альфа).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Формула приведения! sin(pi\2 +альфа)=cos альфа
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