Какую массу оксида кальция можно получить при разложении 400 г известняка, содержащего 6% примесей.
Химия
Какую массу оксида кальция можно получить при разложении 400 г известняка, содержащего 6% примесей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СaCO3 = CaO + CO2 m(CaCO3) = m(известняка)*W(CaCO3) = 400*0,94 = 376 г. n(CaCO3) = m(CaCO3)/M(CaCO3) = 376/100 = 3,76 моль. По уравнению n(CaO) = n(CaCO3) = 3,76 моль. m(CaO) = n(CaO)*M(CaO) = 3,76*56 = 210,56 г.
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