IX. Сочинение «Нужна ли сказка людям XXI века? »
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IX. Сочинение «Нужна ли сказка людям XXI века? »
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно нужны! Сказка является дополнительной, крайне важной формой общения мамы с малышом. В сказке показано, как герои достойно справляются с различными сложными ситуациями. Сказки развивают эмоциональную и волевую составляющие характера ребёнка, и остаются надолго в его памяти. Исследования, проведённые учёными в разных странах, позволили сделать вывод о том, что у детей, которым рассказывали сказки с первых дней жизни прослеживается явная зависимость между накопленной информацией и уровнем развития способностей к обучению, проявляющиеся по мере роста ребёнка. Чтение сказок (даже совсем маленьким крохам) прививает ребёнку умение слушать и познавать, способствует развитию внимания и воображения. Но такой результат может быть достигнут только тогда, когда ребёнку интересно.
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