1.Прочитайте. 1.Снегом лес не кроет холодно и жестко дует,озорует по лесу Морозко.Подошёл к берёзе,стук в неё дубинкой выскочил зайчишка с серенькой спинкой.(Д.Садовников.)2.Плачет зима,горько плачет,холодная!В горе великом она...
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1.Прочитайте. 1.Снегом лес не кроет холодно и жестко дует,озорует по лесу Морозко.Подошёл к берёзе,стук в неё дубинкой выскочил зайчишка с серенькой спинкой.(Д.Садовников.)2.Плачет зима,горько плачет,холодная!В горе великом она:мчится из-за моря к ней плодородная,дивная фея-весна!Знает зима,что с весною прекрасною хлынут и солнце лучи и разольются над нею,несчастною,словно огонь горячи.(А.Фёдоров.) 2.Выпишите словосочетания существительных с прилагательными,укажите род,падеж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Со спинкой (какой?) серенькой-ж.р., тв.п. Зима (какая?)холодная -ж.р. им.п. В горе (каком?) великом -ср.р., пр.п. Фея- весна (какая?) плодородная,дивная -ж.р., им.п. С весною (какою?) прекрасною-ж.р. ,тв.п.
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