1.Прочитайте. 1.Снегом лес не кроет холодно и жестко дует,озорует по лесу Морозко.Подошёл к берёзе,стук в неё дубинкой выскочил зайчишка с серенькой спинкой.(Д.Садовников.)2.Плачет зима,горько плачет,холодная!В горе великом она...

Русский язык

1.Прочитайте. 1.Снегом лес не кроет холодно и жестко дует,озорует по лесу Морозко.Подошёл к берёзе,стук в неё дубинкой выскочил зайчишка с серенькой спинкой.(Д.Садовников.)2.Плачет зима,горько плачет,холодная!В горе великом она:мчится из-за моря к ней плодородная,дивная фея-весна!Знает зима,что с весною прекрасною хлынут и солнце лучи и разольются над нею,несчастною,словно огонь горячи.(А.Фёдоров.) 2.Выпишите словосочетания существительных с прилагательными,укажите род,падеж.

Автор: Гость