Вычислите массу фосфора необходимую для получения 200 кг ортофосфорной кислоты, если масса выхода продукта составляет 90%.

Химия
Вычислите массу фосфора необходимую для получения 200 кг ортофосфорной кислоты, если масса выхода продукта составляет 90%.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 P + 5 H2SO4 = 2 H2O + 2 H3PO4 + 5 SO2 m(H3PO4)=200000 г 90%=200000/m(теоретическое) m(теоретическое)=222222г n(H3PO4)=222222г/98=2267.6 моль n(H3PO4)/2=n(P)/2 =>n(P)=2267.6 моль m(P)=n*M=2267.6*31=70295,6г Ответ: 70,2956 кг
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