скласти твір на тему моя родина

Гость: Гость:

Я родился на украинской земле, живу в Украине и надеюсь, что буду жить здесь всю свою жизнь. Здесь живут люди, которых я люблю. Здесь моя семья, могилы моих близких. Украина - моя Родина. И я ее люблю, плохую и красивую, нищую или богатую. Пусть не совсем гладко у нее идут дела, но пока у меня единая, другой такой страны нет. И не будет. Кто-то скажет: «Но, сейчас модно признаваться в любви ко всей Украине в целом». А я никому и не признаюсь. Скажу откровенно, что мне многое не нравится: и на эстраде, и в современных книгах, заносчивость украинских националистов, готовых всех, в мире разделять на «наших» и «не наших». И вообще думаю, что умно считать, например, украинские ромашки лучше русских. Но она такая одна и за это я её люблю!