в 10 одинаковых банках 16кг меда , сколько меда в 20 таких же банках

Математика
в 10 одинаковых банках 16кг меда , сколько меда в 20 таких же банках
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:10=2 раза в 20 банках 10 2) 16*2=32 кг меда в 20 банках Ответ: 32 кг меда в 20 банках. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
нужно составить план рассказа конь с розовой гривой(плизз до 18 00 по московскому оч надо(заранее огромное спасибо!))
Ответить
География
почему мы изучаем историю? 1-2 предложения
Ответить
Химия
какую массу сульфата меди (II) необходимо взять для приготовления 60 грамм раствора с массовой долей CuSO4 5%
Ответить
Алгебра
даша и таня прпалывают грядку за 12 мин,а одна даша за 20 мин. За сколько минут пропалывает грядку одна таня????
Ответить
Обществознание
Пожалуйста помогите!!! Рабочая тетрадь 5класс 2часть 50упр. Вспомни миф. Как завут изображенную на рисунке нашего времени богиню? Как завут ее сына...
Ответить