в 10 одинаковых банках 16кг меда , сколько меда в 20 таких же банках
Математика
в 10 одинаковых банках 16кг меда , сколько меда в 20 таких же банках
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20:10=2 раза в 20 банках 10 2) 16*2=32 кг меда в 20 банках Ответ: 32 кг меда в 20 банках.
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