какую массу сульфата меди (II) необходимо взять для приготовления 60 грамм раствора с массовой долей CuSO4 5%
Химия
какую массу сульфата меди (II) необходимо взять для приготовления 60 грамм раствора с массовой долей CuSO4 5%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m р-ра=60г W=5% m р.в.-? W= m р.в./m р-ра * 100 % m р.в.=W*m р-ра/ 100%=5%*60 г/100 %= 3г
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