помогите составить предложение со словом приспособление
Русский язык
помогите составить предложение со словом приспособление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На маминой кухне много разных хитроумных приспособлений для приготовления еды.
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