Поверхность металла поочередно освещают светом с частотой 7,5 * 10 ^ 14 Гц и 6 * 10 ^ 14 Гц. Во втором случае максимальная скорость фотоэлектронов в 1,2 раза меньше, чем в первом. Определите работу выхода электронов из этого ме...
Физика
Поверхность металла поочередно освещают светом с частотой 7,5 * 10 ^ 14 Гц и 6 * 10 ^ 14 Гц. Во втором случае максимальная скорость фотоэлектронов в 1,2 раза меньше, чем в первом. Определите работу выхода электронов из этого металла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
hv=Aвых+Eкин=Aвых+mu^2/2 1 случ 6.626*10^-34 *7,5 * 10 ^ 14=Aвых+m(1.2u)^2/2=Aвых+1.44m(u)^2/2 (6.626*10^-34 *7,5 * 10 ^ 14-Aвых)/1.44=m(u)^2/2 (1) 2 случ 6.626*10^-34 *6 * 10 ^ 14=Aвых+m(u)^2/2 6.626*10^-34 *6 * 10 ^ 14-Aвых=m(u)^2/2 (2) приравняем левые части (1) и(2) 6.626*10^-34 *6 * 10 ^ 14-Aвых=(6.626*10^-34 *7,5 * 10 ^ 14-Aвых)/1.44 Авых=1.71674*10^-19 Дж
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