Поверхность металла поочередно освещают светом с частотой 7,5 * 10 ^ 14 Гц и 6 * 10 ^ 14 Гц. Во втором случае максимальная скорость фотоэлектронов в 1,2 раза меньше, чем в первом. Определите работу выхода электронов из этого ме...

Физика

Поверхность металла поочередно освещают светом с частотой 7,5 * 10 ^ 14 Гц и 6 * 10 ^ 14 Гц. Во втором случае максимальная скорость фотоэлектронов в 1,2 раза меньше, чем в первом. Определите работу выхода электронов из этого металла.

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