представьте в виде произведения а) xy в квадрате-x+5-5y в квадрате б) m в восьмой+27m в пятой

Алгебра
представьте в виде произведения а) xy в квадрате-x+5-5y в квадрате б) m в восьмой+27m в пятой
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. [latex]xy^2 - x + 5 - 5y^2 = (xy^2 - x) + (5-5y^2) = x(y^2-1) - 5(y^2-1) = (x-5)(y^2-1) = (x-5)(y-1)(y+1)[/latex] 2. [latex]m^8+27m^5 = m^5(m^3+27) = m^5(m+3)(m^2-3m+9)[/latex] 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
приведите примеры, доказывающие, что давление газа зависит от температуры
Ответить
Русский язык
поставте имя прилагательное в простой сравнительный степень. Дорогой ,мягкий, крутой ,чистый ,лёгкий .горький , далёкий ,мелкий ,долгий,простой, то...
Ответить
Химия
MgS или BaS в какой молекуле связь более полярна
Ответить
Физика
Чему равна скорость звука в воздухе(332 м/с),если расстояние от источника до приёмника равное 1 км,звук проходит за 3 сек Прошу полное решение с дано
Ответить
Математика
пловец плыл 10 мин по течению реки и 15 мин против течения и плыл всего 2100 м. определите собственную скорость пловца (в м/мин), если скорость теч...
Ответить