представьте в виде произведения а) xy в квадрате-x+5-5y в квадрате б) m в восьмой+27m в пятой

Алгебра

представьте в виде произведения а) xy в квадрате-x+5-5y в квадрате б) m в восьмой+27m в пятой

Автор: Гость