представьте в виде произведения а) xy в квадрате-x+5-5y в квадрате б) m в восьмой+27m в пятой
Алгебра
представьте в виде произведения а) xy в квадрате-x+5-5y в квадрате б) m в восьмой+27m в пятой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. [latex]xy^2 - x + 5 - 5y^2 = (xy^2 - x) + (5-5y^2) = x(y^2-1) - 5(y^2-1) = (x-5)(y^2-1) = (x-5)(y-1)(y+1)[/latex] 2. [latex]m^8+27m^5 = m^5(m^3+27) = m^5(m+3)(m^2-3m+9)[/latex]
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