пловец плыл 10 мин по течению реки и 15 мин против течения и плыл всего 2100 м. определите собственную скорость пловца (в м/мин), если скорость течения реки 30 м/мин. решите с помощью уравнения

Математика

пловец плыл 10 мин по течению реки и 15 мин против течения и плыл всего 2100 м. определите собственную скорость пловца (в м/мин), если скорость течения реки 30 м/мин. решите с помощью уравнения

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