пловец плыл 10 мин по течению реки и 15 мин против течения и плыл всего 2100 м. определите собственную скорость пловца (в м/мин), если скорость течения реки 30 м/мин. решите с помощью уравнения
Математика
пловец плыл 10 мин по течению реки и 15 мин против течения и плыл всего 2100 м. определите собственную скорость пловца (в м/мин), если скорость течения реки 30 м/мин. решите с помощью уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+30)*10+(х-30)*15=2100 10х+300+15х-450=2100 25х=2100+150 х=2250/25 х=90м/мин собственная скорость пловца
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