Два конденсатора с емкостями 4,0 и 1,0 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 220 В.Определите общую ёмкость.Как распределяется напряжение между конденсаторами? Ответ: 0,8 мкФ; 44 В;176 В.

Физика

Два конденсатора с емкостями 4,0 и 1,0 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 220 В.Определите общую ёмкость.Как распределяется напряжение между конденсаторами? Ответ: 0,8 мкФ; 44 В;176 В.

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