Два конденсатора с емкостями 4,0 и 1,0 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 220 В.Определите общую ёмкость.Как распределяется напряжение между конденсаторами? Ответ: 0,8 мкФ; 44 В;176 В.

Физика
Два конденсатора с емкостями 4,0 и 1,0 мкФ соединены последовательно и подключены к источнику постоянного напряжения 220 В.Определите общую ёмкость.Как распределяется напряжение между конденсаторами? Ответ: 0,8 мкФ; 44 В;176 В.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/C=1/c1+1/c2=1/4+1/1 =5/4   1/C= 5/4 -> C=0,8   Q=CU=220*0,8=176   U1=Q/C=176/4=44 U2=176/1=176
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