разобрать слово по составу - ШКОЛЬНЫЙ
Русский язык
разобрать слово по составу - ШКОЛЬНЫЙ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корень-ШКОЛЬ Суффикс- Н Окончание ЫЙ
Гость:
школь-это корень н-это суффикс ый-это окончание школьн-это основа слова
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