Сделайту пожалуйста вот например:she has already come-she has already come,hasn't вот это предложение:let's buy a loaf of bread.
Английский язык
Сделайту пожалуйста вот например:she has already come-she has already come,hasn't вот это предложение:let's buy a loaf of bread.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Let's buy a loaf of bread, shall we?
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