"После бала" Какова роль деталей замшевой перчатки полковника в рассказе?
Литература
"После бала" Какова роль деталей замшевой перчатки полковника в рассказе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
как бы эти предметы они все характеризуют краски, звуки,ощущения рассказаза "на балу" во время бала
Гость:
Как и все предметы в этом рассказе характеризуют краски переливание цветов в разных сочетаниях,ощущения звуков,ощущения рассказа и придают ему особую окраску действительности.
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