разберите предложение синтаксически: Холодный вихрь, нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал прибывание на воздухе суровой пыткой.

Русский язык

разберите предложение синтаксически: Холодный вихрь, нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал прибывание на воздухе суровой пыткой.

Автор: Гость