разберите предложение синтаксически: Холодный вихрь, нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал прибывание на воздухе суровой пыткой.

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разберите предложение синтаксически: Холодный вихрь, нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал прибывание на воздухе суровой пыткой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вихрь делал-подлежащее, сказуемое. на воздухе-обстоятельство места. пыткой-дополнение.суровой-определение.холодный-определение.нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта-деепричастный оборот.
Гость:
Вихрь-подлежащее,делал-сказуемое,холодный-определение,прибывание-дополнение,на воздухе-обстоятельство,пыткой-дополнение,суровой-определение,нёсшийся с береговых холмов в пустоту горизонта-обособленной определение, выраженное причастным оборотом.
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