Докажите,что при любых значениях x выражение принимает положительные значения x в квадрате+8x+19
Алгебра
Докажите,что при любых значениях x выражение принимает положительные значения x в квадрате+8x+19
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем дискриминант. D= 64-4*19 <0. Следователньо уравнение не имеет решений, а это значит, что значение функции на R = const. Рассмотрим функцию y=[latex]x^{2}[/latex]+8x+19 ; [latex]x_{B}[/latex] = - 4; a=1, >0; График - парабола с ветками вверх (a=1, >0) следовательно функция на R>0; Для большего понимания стоит построить схематический график. (Парабола вветками вверх, которая не имеет решений)
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