сказку о жителях болота, для первого класса

Болото скрывает много таин. Много чудес скрывается в нём. Проходя мимио болота, будте осторожны! Вас может утащить под воду русалка. А вот водяного бояться не стоит. Он хоть и страшный, но добродушный. На болоте живёт и его подруга, кикимора. Но никого из них вы на болоте не увидите, они очень застенчивы и скрываются от людей.

Гость: Гость:

Жили-Были баба-яга да кощей дружили не тужили и вдруг однажды решили пойти поискать ещё друзей. Ну пошли идут по лесу и вдруг слышат что-то в кустах шевелится смотрят а там леший выскакивает и спрашивает куда вы идёте отвечают ему кощей и баба-яга да вот идём новых друзей искать говорит баба-яга а леший спрашивает а можно я буду вашим другом говорит ему баба-яга и кощей хорошо пошли они дальше искать идут и в друк видят вода колышется глядят а там водяной вылазит и спрашивает у этих троих куда они идут а они отвечают вот идём друзей искать отвечает леший а водяной спрашивает можно я буду вашим другом согласились они и стали дружить поживать да добра наживать