поставте имя прилагательное в простой сравнительный степень. Дорогой ,мягкий, крутой ,чистый ,лёгкий .горький , далёкий ,мелкий ,долгий,простой, толстый ,высокий.
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поставте имя прилагательное в простой сравнительный степень. Дорогой ,мягкий, крутой ,чистый ,лёгкий .горький , далёкий ,мелкий ,долгий,простой, толстый ,высокий.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дорогой - дороже, мягкий - мягче, крутой - круче, чистый -чище, лёгкий - легче, далёкий - дальше, мелкий - мельче, долгий - дольше, простой - проще, толстый - толще, высокий - выше.
Гость:
дороже, мягче, круче, чище, легче, горче, дальше, мельче, дольше, проще, толще, выше
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