MgS или BaS в какой молекуле связь более полярна
Химия
MgS или BaS в какой молекуле связь более полярна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в молекуле BaS более полярная связь, т.к. у Bа электроотрицательность меньше, чем у магния, следовательно разница в электроотрицательностях бария и серы больше, чем разница у магния с серой
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