Чему равна скорость звука в воздухе(332 м/с),если расстояние от источника до приёмника равное 1 км,звук проходит за 3 сек Прошу полное решение с дано

Физика

Чему равна скорость звука в воздухе(332 м/с),если расстояние от источника до приёмника равное 1 км,звук проходит за 3 сек Прошу полное решение с дано

Автор: Гость