приведите примеры, доказывающие, что давление газа зависит от температуры

Физика
приведите примеры, доказывающие, что давление газа зависит от температуры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
приведите примеры, доказывающие, что давление газа зависит от температуры мяч упруго накачали в теплой комнате 20-22 град вышли с ним на улицу 4-5 град ---упругость мяча ослабла
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