Поезд длинной 490м едет со скоростью 20м/сЗа какое вреня он проед 8 телеграфных стлбов.? растояние между ними 50м

Математика
Поезд длинной 490м едет со скоростью 20м/сЗа какое вреня он проед 8 телеграфных стлбов.? растояние между ними 50м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8-1=7 (прмеж.) - между столбами 2) 50*7=350 (м) - между первым и восьмым столбом 3) 350+490=840 (м) - расстояние, которое пройдёт "голова" поезда 4) 840:20=42 (с) Ответ: поезд пройдёт восемь телеграфных столбов за 42 секунды.
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