от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 катера со скоростью 20км/ч и 30 км/ч соответсвенно. какой путь прошел каждый катер,расстояние между ними стало 150 км?

Математика

от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 катера со скоростью 20км/ч и 30 км/ч соответсвенно. какой путь прошел каждый катер,расстояние между ними стало 150 км?

Автор: Гость