от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 катера со скоростью 20км/ч и 30 км/ч соответсвенно. какой путь прошел каждый катер,расстояние между ними стало 150 км?
Математика
от одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли 2 катера со скоростью 20км/ч и 30 км/ч соответсвенно. какой путь прошел каждый катер,расстояние между ними стало 150 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 +30 =50 км/ч общая скорость 2) 150 : 50= 3 часа время в пути 3) 20 х 3 = 60 км прошёл 1 катер 4) 30 х 3 =90 км прошёл 2 катер
Гость:
20+30=50км/ч-общая скорость 150/50=3часа 20*3=60км-1катер 30*3=90км-2катер
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