Составьте рассказ на тему , используя данные глаголы в форме 2-го лица единственного числа. (вставать, делать, умываться,чистить, причёсываться, одеваться, завтракать, уходить) Запишите рассказ. Укажите спряжение глаголов. Выде...

Гость: Гость:

Начался новый день. Вста(ешь)1 нехотя с постели, обязательно дела(ешь)1 зарядку, потом чист(ишь)2 зубы и умыва(ешь)ся1 холодной водой, чтобы окончательно проснуться. Затем подходишь к зеркалу и причесыва(ешь)ся1, одева(ешь)1 форму. Наконец вкусно завтрака(ешь)1 и уход(ишь)2 в школу. Не забудь, что -сь и -ся на конце - это суффиксы