Составьте рассказ на тему , используя данные глаголы в форме 2-го лица единственного числа. (вставать, делать, умываться,чистить, причёсываться, одеваться, завтракать, уходить) Запишите рассказ. Укажите спряжение глаголов. Выде...
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Составьте рассказ на тему , используя данные глаголы в форме 2-го лица единственного числа. (вставать, делать, умываться,чистить, причёсываться, одеваться, завтракать, уходить) Запишите рассказ. Укажите спряжение глаголов. Выделите в них личное окончания. если что вот таблица 2-е лицо Единственное число 1 спряжение окончания (-ешь(-ёшь) 2 спряжение окончания (-ишь)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начался новый день. Вста(ешь)1 нехотя с постели, обязательно дела(ешь)1 зарядку, потом чист(ишь)2 зубы и умыва(ешь)ся1 холодной водой, чтобы окончательно проснуться. Затем подходишь к зеркалу и причесыва(ешь)ся1, одева(ешь)1 форму. Наконец вкусно завтрака(ешь)1 и уход(ишь)2 в школу. Не забудь, что -сь и -ся на конце - это суффиксы
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