ОПРЕДЕЛИТЕ РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. ЗАПИШИТЕ СУЩ. В ДВА СТОЛБИКА: В ЛЕВЫЙ СУЩ. С ТВЕРДОЙ ОСНОВОЙ, А В ПРАВЫЙ СУЩ. С МЯГКОЙ ОСНОВОЙ. ,КРЫЛО,ПЛАТЬЕ,ЯЙЦО,СТАРЬЁ,ВЗМОРЬЕ,СЛОВО,ПОЛЕ,ЗЕРНО,СЫРЬЁ,ЛИЦО,СЧАСТЬЕ,ЯБЛОКО,ЗВЕРЬЁ,ОБЛАКО.
Русский язык
ОПРЕДЕЛИТЕ РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. ЗАПИШИТЕ СУЩ. В ДВА СТОЛБИКА: В ЛЕВЫЙ СУЩ. С ТВЕРДОЙ ОСНОВОЙ, А В ПРАВЫЙ СУЩ. С МЯГКОЙ ОСНОВОЙ. ,КРЫЛО,ПЛАТЬЕ,ЯЙЦО,СТАРЬЁ,ВЗМОРЬЕ,СЛОВО,ПОЛЕ,ЗЕРНО,СЫРЬЁ,ЛИЦО,СЧАСТЬЕ,ЯБЛОКО,ЗВЕРЬЁ,ОБЛАКО.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
крыло -ср.р. платье - ср.р яйцо старьё слово взморье зерно поле лицо счастье яблоко зверьё облако сырьё
Гость:
Левый столбик. 1.крыло(средний род) 2.яйцо(средний род) 3.слово(средний род) 4.зерно(средний род) 5.лицо(средний род) 6.яблоко(ср.род) 7.облако(ср.род) Правый столбик. 1.платье(ср.род) 2.старье(ср.род) 3.взморье(ср.род) 4.сырьё(средний род) 5.счастье(средний род) 6.поле(средний род) 7.зверьё(ср.род)
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