ОПРЕДЕЛИТЕ РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. ЗАПИШИТЕ СУЩ. В ДВА СТОЛБИКА: В ЛЕВЫЙ СУЩ. С ТВЕРДОЙ ОСНОВОЙ, А В ПРАВЫЙ СУЩ. С МЯГКОЙ ОСНОВОЙ. ,КРЫЛО,ПЛАТЬЕ,ЯЙЦО,СТАРЬЁ,ВЗМОРЬЕ,СЛОВО,ПОЛЕ,ЗЕРНО,СЫРЬЁ,ЛИЦО,СЧАСТЬЕ,ЯБЛОКО,ЗВЕРЬЁ,ОБЛАКО.

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ОПРЕДЕЛИТЕ РОД СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ. ЗАПИШИТЕ СУЩ. В ДВА СТОЛБИКА: В ЛЕВЫЙ СУЩ. С ТВЕРДОЙ ОСНОВОЙ, А В ПРАВЫЙ СУЩ. С МЯГКОЙ ОСНОВОЙ. ,КРЫЛО,ПЛАТЬЕ,ЯЙЦО,СТАРЬЁ,ВЗМОРЬЕ,СЛОВО,ПОЛЕ,ЗЕРНО,СЫРЬЁ,ЛИЦО,СЧАСТЬЕ,ЯБЛОКО,ЗВЕРЬЁ,ОБЛАКО.

Автор: Гость